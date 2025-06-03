Вторник, 3 Июня 2025 13:01

АрмИнфо. Неправильно ставить вопрос о том, что должна делать Армянская Апостольская церковь на фоне выдвинутых против нее обвинений со стороны властей Армении. Подобной точки зрения придерживается политолог, член Группы "Альтернативные проекты" Ваге Ованнисян.

В своей статье политолог обращает внимание на то, что в этой новой ненормальной ситуации правильные вопросы важнее, чем когда-либо. "Нам

нужно задать правильный вопрос, чтобы можно было найти ответы. По моему глубокому убеждению, вопрос "Что должна делать церковь?" - неправильный вопрос. Правильный вопрос - другой: "Что должны делать светские структуры?" В первом случае мы все ставим себя на место наблюдателей. Во втором случае мы становимся активными участниками. Как только гражданин становится стороной, активным участником, тема закрывается. Светские структуры обязаны чувствовать ответственность, формулировать, что они будут делать, координировать свои шаги. Если светские структуры останутся наблюдателями или будут ждать только шагов церкви, то власть окажется в выгодном положении, потому что без "красной линии" она будет вести дискредитирующую кампанию и будет пытаться продвигать свой план с помощью государственных рычагов, например, путем раскола церкви или создания новых епархий и т. д. и т. п. Вариантов уродства много", - подчеркнул Ваге Ованнисян.

По его убеждению, сложившаяся вокруг ААЦ ситуация - не проблема церкви, это проблема Армении, армянского народа, поэтому реакция и

ответы на нападки власти должны исходить от светских структур - политических, социальных, образовательных, культурных, спортивных, деловых и т. д., а также на индивидуальном уровне, в том числе, от авторитетных структур и лиц диаспоры. "Это правильный подход. Но это требует серьезной работы и серьезной координации", - считает политолог.

Напомним, что 29 мая на заседании правительства Пашинян заявил, что армянские церкви напоминают "чуланы, заваленные рухлядью". На следующий день он опубликовал резкий пост в соцсетях, в котором использовал грубую лексику в адрес иерархов ААЦ и обвинил одного из архиепископов в сексуальной распущенности. При этом премьер потребовал, чтобы все священники, нарушившие обет безбрачия, были лишены духовного сана. С аналогичными нападками выступила и супруга премьера Анна Акопян, которая назвала патриарха "главным мафиози", а критикующих "очуланивание" церквей - "главными педофилами страны". Эти заявления вызвали резкую реакцию со стороны духовенства. На фоне скандала премьер предложил изменить порядок избрания главы ААЦ, чтобы государство имело решающий голос на выборах, а кандидаты проходили бы проверку на этику.