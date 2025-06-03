Вторник, 3 Июня 2025 12:56

АрмИнфо. На берегу Севана в 11-й раз пройдет уже традиционный и полюбившийся многим фестиваль авторской песни <Парус надежды>.

В этом году мероприятие состоится с 18 по 20 июля, как и ранее, в курортной зоне WishUp близ села Шоржа Гегаркуникской области. Гостей фестиваля ждет двухдневная концертная программа, в ходе которой выступят победители отборочных этапов, представители десятки лучших исполнителей за предыдущие годы, а также уже известные барды из Армении и других стран, в том числе из Украины, Грузии, Бельгии, Германии, Эстонии, Израиля, Латвии, Польши, Словакии, Финляндии, США России, Беларуси.

Как сообщает пресс-служба организаторов фестиваля, Гала-концерт состоится 19 июля и завершится торжественной церемонией вручения сертификатов, благодарственных писем и символических подарков.

Согласно источнику, фестиваль проходит в три этапа. Изначально, до 15 июня авторы-исполнители, а также исполнители с собственной интерпретацией произведений других авторов должны подать заявки на участие в фестивале. Кандидаты, прошедшие предварительный отбор, примут участие в финальном концерте отборочного тура, который состоится 20 июня в Театре <Метро>.

Во время этого концерта члены жюри выберут лучших, которые получат возможность принять участие в Севанском этапе фестиваля. Расходы на проживание и питание выбранных участников, как и всегда, будут покрыты организаторами фестиваля.

Фестиваль <Парус надежды> проводится в Армении с 2015 года при поддержке различных организаций и компаний, в том числе Министерства образования, науки и спорта Республики Армения. Организатором фестиваля выступает культурная общественная организация Civil Art при поддержке Клуба бардов. Основная цель фестиваля - выявить начинающих авторов-исполнителей и стимулировать их творческую активность, предоставить сцену, а также создать культурную среду, обеспечив общение между авторами и любителями авторской песни разных поколений.