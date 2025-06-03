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АрмИнфо. 2 июня в рамках ежегодной Гамбургской конференции по устойчивому развитию заместитель министра иностранных дел Армении Роберт Абисогомонян встретился с исполнительным директором ООН - Хабитат Анаклаудией Россбах.
Как передает пресс-служба МИД РА, в ходе встречи были обсуждены перспективы расширения участия Армении в рамках программ ООНХабитат. Заместитель министра подчеркнул приоритетность устойчивого и экологически чистого развития как городских, так и сельских территорий. В этом контексте стороны выделили важность обмена опытом и реализации совместных проектов в сферах транспортной инфраструктуры, инженерных систем и энергоэффективного жилищного строительства. Собеседники также обменялись мнениями относительно возможного сотрудничества в рамках подготовки к 17-й Конференции Сторон Конвенции ООН о биологическом разнообразии (COP17), которая пройдет в Армении в 2026 году.
Заместитель министра представил усилия правительства Армении, направленные на решение краткосрочных и среднесрочных проблем, с которыми сталкиваются насильственно перемещенные из Нагорного Карабаха, подчеркнув важность международной поддержки в этом процессе.
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|Депутат НС: Армения признательна Франции за принятие после 44-дневной войны в Нагорном Карабахе принципиального решения
|Часы выдающихся деятелей искусства Армении представлены на одной площадке в рамках выставки <Стрелки памяти>
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|Армянские дизайнеры приняли участие в Indonesia Fashion Week 2025
|В Армении пресечена попытка сбыта около 2 кг наркотиков через Telegram
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|Америабанк завоевал бронзовую награду на Лиге чемпионов FEAS за активность на рынке облигаций
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