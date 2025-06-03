Вторник, 3 Июня 2025 12:41

АрмИнфо. Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян поздравил бывшего министра иностранных дел Германии Аналену Бербок с избранием на пост председателя Генеральной Ассамблеи ООН. Об этом Мирзоян написал в своем микроблоге X.

"Искренне поздравляю мою коллегу Аналену Бербок с избранием на пост председателя Генеральной Ассамблеи ООН на 80-ой сессии Генеральной Ассамблеи ООН и желаю ей успехов на этом важном поприще. C нетерпением жду возможности поддержать избранного председателя Генассамблеи в вопросах, связанных с укреплением ООН", - написал Мирзоян.