Вторник, 3 Июня 2025 11:56

АрмИнфо. Экс-губернатор Лорийской области Арам Казарян, накануне подавший в отставку, занял пост главы полиции Армении.

<Назначить Арама Казаряна начальником полиции и заместителем министра внутренних дел>, - говорится в решении премьер-министра Никола Пашиняна от 3 июня.

Казарян был назначен главой Лорийского региона 18 января 2024 года. Экс-глава Полиции РА Арам Ованнисян был освобожден от занимаемой должности накануне утром.