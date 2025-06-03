Вторник, 3 Июня 2025 11:15

АрмИнфо. Премьер-министр Армении Никол Пашинян продолжил нападки на Армянскую Апостольскую церковь и ее предводителя Католикоса всех армян Гарегина II.

На своей странице в Facebook премьер- министр отметил, что Первопрестольный Святой Эчмиадзин должен ясно разъяснить, нарушил ли

Гарегин II обет безбрачия и есть ли у него ребенок. "Этот вопрос должен быть прояснен в срочном порядке", - отметил глава правительства.

Напомним, что 29 мая на заседании правительства Пашинян заявил, что армянские церкви напоминают "чуланы, заваленные рухлядью". На следующий день он опубликовал резкий пост в социальных сетях, в котором использовал грубую лексику в адрес иерархов ААЦ и обвинил одного из архиепископов в сексуальной распущенности. При этом премьер потребовал, чтобы все священники, нарушившие обет безбрачия, были лишены духовного сана. С аналогичными нападками выступила и супруга премьера Анна Акопян, которая назвала патриарха "главным мафиози", а критикующих "очуланивание" церквей - "главными педофилами страны". Эти заявления вызвали резкую реакцию со стороны духовенства.

На фоне скандала премьер предложил изменить порядок избрания главы ААЦ, чтобы государство имело решающий голос на выборах, а кандидаты проходили бы проверку на этику.