Вторник, 3 Июня 2025 11:05

АрмИнфо. В вопросе Армянской Апостольской церкви между диктаторами Еревана и Баку сформировался консенсус, который они продвигают совместными усилиями. Об этом на своей странице в Facebook написал депутат Национального Собрания РА от оппозиционной фракции "Честь имею" Тигран Абрамян.

Депутат указывает на тот факт, что пресса Азербайджана с восторгом постоянно пишет о нападках премьер- министра РА Никола Пашиняна на Первопрестольный Святой Эчмиадзин. "С одной стороны, очевидно, что Азербайджан оказывает армянскому правителю услуги, поощряя и пропагандируя его шаги, а с другой - проявляет свои внутренние страхи и опасения относительно роли, влияния и национальных позиций Армянской Апостольской Церкви", - пишет Абрамян.

Он добавил, что в глазах Азербайджана ААЦ представляется как очаг реваншизма, под которым следует понимать нетерпимость Церкви к политике капитуляции и поражения со стороны официального Еревана. В Азербайджане также прекрасно понимают, что лишить Армению жизнеспособности, не выведя из игры Армянскую Апостольскую Церковь, будет очень сложно, и один из главных очагов сопротивления необходимо постоянно "держать под огнем", - отметил политик.

Напомним, что 29 мая на заседании правительства Пашинян заявил, что армянские церкви напоминают "чуланы, заваленные рухлядью". На следующий день он опубликовал резкий пост в соцсетях, в котором использовал грубую лексику в адрес иерархов ААЦ и обвинил одного из архиепископов в сексуальной распущенности. При этом премьер потребовал, чтобы все священники, нарушившие обет безбрачия, были лишены духовного сана. С аналогичными нападками выступила и супруга премьера Анна Акопян, которая назвала патриарха "главным мафиози", а критикующих "очуланивание" церквей - "главными педофилами страны". Эти заявления вызвали резкую реакцию со стороны духовенства. На фоне скандала премьер предложил изменить порядок избрания главы ААЦ, чтобы государство имело решающий голос на выборах, а кандидаты проходили бы проверку на этику.