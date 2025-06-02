Понедельник, 2 Июня 2025 20:14

АрмИнфо. Премьер-министр Никол Пашинян посетил Ереванский государственный университет, в ходе которого ознакомился с проводимыми работами по развитию лабораторных возможностей.

Премьер посетил Центр оптики и фотоники Института физики ЕГУ, переоснащение которого было осуществлено в рамках финансирования Комитетом по высшему образованию и науке РА, Фондом конкурентоспособности инноваций и ЕГУ. В частности, премьер-министру были представлены Лаборатория высокоскоростной оптики и фотоники имени профессора Левона Мурадяна, Лаборатория фотоники и искусственного интеллекта, Лаборатория оптических микросистем, Лаборатория перспективных функциональных материалов, Лаборатория оптоэлектроники и фотоники, Центр полупроводниковых приборов и нанотехнологий Научно-исследовательского института физики ЕГУ.

Премьер-министру также был представлен недавно созданный Мемориальный парк ЕГУ, посвященный героям, павшим в 44-дневной войне. Премьер-министр возложил цветы и почтил их память.

Пашинян также осмотрел лаборатории биологического факультета ЕГУ. Премьер-министру представили Лабораторию бактериального метаболизма, Инновационный центр микробных биотехнологий и биотоплива, Научную лабораторию экспериментальной патологии и трансдукции клеточных сигналов.

Было отмечено, что в 2022-2024 годах для ЕГУ из госбюджета было закуплено научное и лабораторное оборудование на сумму около 3 млрд драмов.