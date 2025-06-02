Понедельник, 2 Июня 2025 19:55

АрмИнфо. В селе Ягдан в Армении будет восстановлен мост XIII века, который находится в аварийном состоянии. В том числе планируются работы по благоустройству территории и внедрение системы освещения. В ближайшее время по заказу Министерства образования, науки, культуры и спорта (МОНКС) будет разработана соответствующая научно-проектная документация.

Как сообщили в пресс-службе МОНКС, такое решение было принято в результате мониторинга, проведенного специалистами ведомства в Лорийской области.

Мониторинговая группа Министерства также проследила за ходом работ по ремонту и реставрации стен, церкви и бань Лорийской крепости. Специалисты обсудили текущие проблемы с представителями организаций, осуществляющих технический и авторский надзор, а также со строителями-реставраторами.

Последней остановкой представителей Министерства стал Кобайраванк, где, как сообщили в ведомстве, продолжаются археологические раскопки экспедиции Научно- исследовательского центра историко-культурного наследия.

"Уже раскопаны входные части стен, найдены облицовочные плиты церкви, надгробие с надписью, фрагменты керамики и захоронения, сделанные под стенами", - сообщили в Министерстве.

Согласно источнику, в ходе мониторинга регион посетили представители Управления охраны памятников истории и культуры, Научно-исследовательского центра историко- культурного наследия и Службы охраны.

Отметим, что мост Ягдан - это каменный мост XIII века, расположенный в Лорийской области Армении, недалеко от деревни Ягдан. Он является ярким примером средневекового армянского мостостроения и архитектурного мастерства.

Мост представляет собой каменную арочную конструкцию, выполненную из местного туфа. Он служил важным транспортным и торговым маршрутом, соединяя различные регионы Армении. С течением времени мост стал важной частью культурного наследия данного региона.