Понедельник, 2 Июня 2025 18:49

АрмИнфо. В Армении с 13 по 15 июня пройдут Дни европейской археологии.

Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе Министерства образования, науки, культуры и спорта (МОНКС) Армении, программа мероприятий включает посещение раскопок и исследовательских центров, выставок, которые обычно недоступны для широкой публики, а также встречи с археологами и реставраторами. Кроме этого, будут организованы тренинги, пешие экскурсии. Участникам представится возможность принять участие в восстановительных работах, проводимых в связи с находками.

В Армении к организации мероприятия присоединились такие учреждения, как Институт археологии и этнографии НАН Армении, Научно-исследовательский центр историко-культурного наследия, Служба по охране исторической среды и историко- культурных музеев-заповедников, Музей истории Армении, а также геологические музеи Лори-Памбак, Дилижан, Гегаркуник и Ширак, музей-заповедник Эребуни и Музей истории Еревана.

Как напомнили в МОНКС, Армения участвует в мероприятии " Дни европейской археологии" уже третий год подряд, а само мероприятие проводится Министерством культуры Франции с 2010 года и координируется Национальным институтом профилактических археологических исследований (Inrap).