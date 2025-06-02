Понедельник, 2 Июня 2025 17:15

АрмИнфо. Заместитель помощника госсекретаря США по международной ядерной политике и сотрудничеству Алешия Дункан (Aleshia Duncan) находится с визитом в Армении. Об этом сообщает посольство Соединенных Штатов в Ереване.

Сообщение дипломатическое ведомство сопроводило фотоснимками с комплекса Цицернакаберд, где американская делегация возложила цветы к мемориалу жертв Геноцида армян.

Отмечается, что в рамках визита Дункан проведет ряд встреч по направлениям сотрудничества между странами в энергетической сфере.

Напомним, что США активно продвигают свои варианты строительства в Армении нового атомного энергоблока. Ровно два года назад координатор программ помощи американского правительства Европе и Евразии Мария Лонги сообщала, что Соединенные Штаты Америки рассматривают вариант строительства малых модульных ядерных реакторов в Армении. "Соединенные Штаты рассматривают вариант строительства малых модульных ядерных реакторов в Армении и в других государствах Евразии, добиваясь укрепления их энергетической независимости", - отметила Лонги. Она добавила, что в ряде стран, включая Армению, США оценивают возможность создания малых модульных ядерных реакторов, строящихся с использованием американской технологии и способных привести к большей энергетической независимости и от России и от КНР.