Понедельник, 2 Июня 2025 17:12

АрмИнфо. Губернатор Лорийской области Арам Казарян подал в отставку. <Прекращаю свою политическую и партийную деятельность>, - сообщил он в соцсети.

<Данное решение обусловлено моим переходом на другую работу, относительно чего надлежащим образом и в установленные сроки выступят компетентные органы. Хотел бы выразить особую благодарность премьер-министру Армении за оказанное мне доверие и большую честь, предоставленную возможность послужить в качестве губернатора моей родной Лорийской области>, - отметил Казарян, поблагодарив также жителей региона и своих коллег.

Казарян был назначен на эту должность 18 января 2024 года.

Согласно информации Спутника Армения, Казарян будет назначен начальником полиции и замглавы МВД. Сегодня ранее от этой должности был освобожден Арам Ованнисян.