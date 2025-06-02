Понедельник, 2 Июня 2025 16:24

АрмИнфо. Считаю, что нам нужно быть очень внимательными к общественной риторике, и это я рассматриваю как прямую задачу образования. Подобное мнение журналистам высказала министр образования, науки, культуры и спорта Армении Жанна Андреасян, отвечая на вопрос помогают ли ругательства образовательному процессу.

<Мы имели повод говорить о том, что неподобающих слов детей учат в семьях. И не могу считать это приемлемым. Потому что мы можем вместе говорить, проводить обсуждения разных проблем, иметь разногласия, используя при этом богатый словарный запас нашего языка>, - сказала она.

На вопрос, не должны ли государственные чины в этой связи служить примером для детей, и кто должен начать сей процесс, Андреасян лишь лаконично подчеркнула, что это задача каждого.

Ругательства, опубликованные в социальной сети днями ранее премьер-министром Армении Николом Пашиняном в отношении священнослужителей, министр отказалась комментировать, заявив, что глава правительства последующими статусами сам пояснил свое заявление, чего более чем достаточно.

Отвечая по просьбе журналистов на вопрос <не превратились ли наши церкви в чуланы>, как об этом заявил Никол Пашинян на крайнем заседании правительства, Жанна Андреасян отметила, что видит в целом серьезную проблему в обществе с отношением к памятникам. <И я не впервые об этом говорю. Та логика, которая действует в определенных церквях, оставляет подобное впечатление. Я обеспокоена этим, и считаю, что каждого гражданина это должно заботить. Если мы высоко оцениваем нашу культуру, то нужно тогда смотреть, что происходит вокруг. Сколько раз вы подходили и делали замечание, если кто-то сорил на территории памятника? Знаете, можно постоянно делать удивленный вид, и думать, что открываются ранее неизвестные нам вещи. Но все это происходит у нас на глазах, возле нас и при нашем участии. Можно по -разному говорить об этом. Но то что проблема существует и ее нужно поднимать, - это более чем очевидно>, - подчеркнула Андреасян.

Напомним, что на заседании правительства 29 мая, премьер- министр РА Никол Пашинян назвал армянские церкви "чуланом", поручив главе Министерства образования, науки, культуры и спорта разобраться с ситуацией, с учетом того, что церкви являются собственностью государства. Данное утверждение не понравилось духовенству, которое выступило с соответствующим опровержением, что вызвало очередной порыв гнева главы армянского правительства, обрушившимся со своей страницы в Фейсбук с оскорбительными высказываниями в адрес ААЦ и ее главы.