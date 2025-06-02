Понедельник, 2 Июня 2025 13:54

АрмИнфо.Премьер Никол Пашинян уволил главу Полиции Армении.

<Руководствуясь частью 2 статьи 13 Закона <О службе в полиции>, пунктом 1.1 и частью 2 статьи 45 Закона, а также частью 7 статьи 9 Закона <О государственной службе>, освободить Арама Ованнисяна от должности начальника полиции - заместителя министра внутренних дел и от службы в полиции>, - говорится в решении премьера от 2 июня, размещенном на официальном сайте правительства.

Напомним, что Ованнисян работает в органах внутренних дел с 1990 года. Он был назначен заместителем министра внутренних дел и начальником полиции 9 января 2023 года. До этого,

08.07.2020-09.01.2023 гг. - занимал пост первого заместителя начальника Полиции РА.

Ранее издание Hetq писало, что сын шефа полиции присвоил стоянку Шенгавитского отделения полиции и незаконно построил там здание.