Понедельник, 2 Июня 2025 13:43

АрмИнфо. Децентрализованное сотрудничество между Арменией и Францией приобрело стратегическое значение, что было продиктовано событиями последних лет. Об этом, выступая на V форуме децентрализованного сотрудничества Армения- Франция, который проходит в Горисе, отметил Посол Франции в РА Оливье Декотиньи.

В частности, он заметил, что изменился подход в контексте сотрудничества общин Армении и Франции. По словам дипломата, они уже нацелены на стратегические параметры, помимо просто дружественных отношений и взаимодействия. В качестве примера он напомнил о недавнем налаживании сотрудничества между французским Марселем и сельскохозяйственным приграничным Тавушским регионом. Декотиньи заметил, что Марсель намерен содействовать стабильности Тавуша. Подобное сотрудничество он назвал серьезным выбором и стратегическим шагом. <Это означает, что они не брошены миром. Что вдали есть общины, которые думают о вас>, - сказал он.

Вместе с тем, Декотиньи подчеркнул, что государственному сотрудничеству предшествует взаимодействие общин. В этой связи посол напомнил о том, что еще в 1968 году Ванадзор и Баньё стали городами-побратимами. <А мы, представители государства, пытаемся лишь наверстать>, - отметил французский дипломат.

Он коснулся также особенностей Армении, напомнив, что в прошлом году открылась должность координатора отношений с Арменией в Министерстве Европы и иностранных дел Франции, что не имеет аналогов с другими странами. В этом ключе глава диппредставительства Франции в Армении пояснил, что отношения между нашими странами многослойны.

<Тот факт, что мы все объединились в Горисе, означает, что мы продолжаем поддерживать вас, как в лице государства и общества, так и в лице организаций. То, что мы строим вместе, - это не просто техническое сотрудничество, не просто дружба, но и реальные рычаги влияния на ситуацию, поддержки Армении и действий во имя мира>, - заключил он. С видеообращением к собравшимся на форуме обратился и заместитель генсекретаря Министерства Европы и иностранных дел Франции Давид Бертолотти.

Процитировав президента Франции о том, что помощь Армении с их стороны постоянна, стабильна и продолжительна, он заметил, что двусторонние отношения ничего не значили бы без вовлечения общин, гражданского общества.

<Нет более удачного примера дружественного сотрудничества, как сотрудничество между нашими народами>, - сказал он.

Бертолотти при этом указал необходимость в создании большей синергии и структурировании общих действий. <Именно в таком духе были организованы эти встречи, которые должны служить площадкой для общения между партнерами, обмена опытом, чтобы общими усилиями оказать содействие суверенитету и устойчивости>, - отметил он.

Генсек заметил, что форум позволит коснуться ключевых тем децентрализованного сотрудничества во благо территориальному экономическому развитию, в том числе вопросов молодежи, местного самоуправления, роли женщин и потребностей насильственно перемещенных граждан Нагорного Карабаха.