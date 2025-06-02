Понедельник, 2 Июня 2025 12:03

АрмИнфо. Армения признательна Франции за принятие после 44-дневной войны в Нагорном Карабахе принципиального решения о присутствии в стране той или иной французской делегации. Об этом 2 июня на пятом форуме межрегионального сотрудничества Армения - Франция заявил председатель комиссии Национального Собрания РА по государственно-правовым вопросам, председатель парламентской группы дружбы РА - ФР Владимир Варданян.

По его словам, с того самого времени Армения не оставалась одной, страну часто посещали те или иные делегации, будь то парламентские или местного самоуправления. "Франция никогда не оставляла нас одними. Помимо ставших традиционными направлениями сотрудничества, к которым относятся образование, культура, экономика, необходимо подумать и о новых областях, к которым, к примеру, можно отнести сферы информационных технологий, механизмы искусственного интеллекта, на основе которых попытаться выстроить децентрализованное сотрудничество", - сказал депутат. Он заметил, что децентрализованное сотрудничество сегодня осуществляется, как правило, с теми регионами Франции, в которых имеется значительная армянская диаспора. Однако параллельно необходимо подумать и о других регионах Франции, у которых могут быть взаимные интересы с тем или иным регионом Армении.