Понедельник, 2 Июня 2025 11:42

АрмИнфо. 2 февраля в Горисе стартовал пятый форум децентрализованного сотрудничества между субъектами Армении и Франции.

Обращаясь с приветственной речью к участникам форума, заместитель министра иностранных дел РА Ваан Костанян отметил, что Армения высоко ценит позицию Франции в вопросах, связанных с поддержкой суверенитета и границ армянского государства, а также дальнейшего укрепления демократии. Дипломат подчеркнул, что Ереван также высоко ценит содействие Парижа в расширении и развитии отношений между Арменией и Европейским Союзом, усиления оборонных возможностей РА и ее экономической сопротивляемости.

Костанян заметил, что одним из самых активно развивающихся направлений взаимодействия между Арменией и Францией является межрегиональное сотрудничество, и проведение в Горисе форума на столь высоком уровне является его очередным проявлением, особенно в контексте развития приграничных регионов страны, в том числе, и Сюникской области республики. О высоком уровне двусторонних отношений, подчеркнул заместитель министра, говорит ожидаемое сегодня открытие в Горисе почетного консульства Франции. "Выражаем надежду на то, что открытие почетного консульства придаст дополнительный импульс по привлечению французского капитала в Сюникскую области Армении и реализации программ, имеющих стратегическое значение. Сегодня братские отношения между двумя странами находятся на беспрецедентно высоком уровне. Последовательно развивается сотрудничество практически по всем сферам, в том числе, и по стратегическим", - сказал Ваан Костанян. Он напомнил об участии в недавно проведенных в столице Армении "Ереванских днях" министра по делам Европы и иностранных дел Франции Жана-Ноэля Барро, который заявил о намерениях французского бизнеса начать активные инвестиции в Армению.

Говоря о происходящих геополитических процессах, которые сопровождаются многочисленными вызовами, замминистра заметил, что Армения решительно настроена на установление в регионе долгосрочного мира и безопасности, имея в виду принципы территориальной целостности, суверенитета и нерушимости границ государств Южного Кавказа, которые Армения и Азербайджан приняли на себя в соответствии с Алма-Атинской декларацией 1991 года. "Мы настроены на урегулирование отношений с Азербайджаном. Как известно, оба государства достигли договоренности по тексту мирного договора. Армения готова немедленно подписать этот документ и ратифицировать его впоследствии. Можем заверить, что единственной возможностью для урегулирования оставшихся вопросов и сомнений должно стать подписание мирного договора. Нашей целью является формирование безопасного и мирного региона, в котором конфликты будут заменены сотрудничеством, вместо закрытых границ появятся открытые ворота, а вместо различного рода угроз начнут развиваться межгосударственные отношения. Для реализации этих целей правительством РА был инициирован проект "Перекресток мира", который ставит задачу развить коммуникации со всеми ближайшими соседями Армении. В этом контексте Ереван ценит усилия Парижа, направленные на установление в регионе долгосрочного мира и стабильности", - сказал заместитель министра иностранных дел РА