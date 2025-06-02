Понедельник, 2 Июня 2025 10:40

АрмИнфо. Сотрудники Службы национальной безопасности (СНБ) Армении в рамках предварительного расследования уголовного дела, расследуемого Следственным комитетом, раскрыли преступную группу, которая пыталась сбыть метамфетамин в особо крупном размере (1,9 кг), через Telegram.

Как сообщает пресс-служба СК, в отношении 3 участников преступной организации возбуждено публичное уголовное преследование по ч. 1 ст. 319 УК РА (участие в преступной организации), п. п. 1 и 2 ч. 3 ст. 393 (незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ, их препаратов или их эквивалентов (аналогов) либо их производных преступной организацией в особо крупном размере в целях сбыта либо незаконный сбыт) и п. п. 1 и 2 ч. 3 ст. 44-393 (незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ, их препаратов или их эквивалентов (аналогов) либо их производных преступной организацией в особо крупном размере в целях сбыта либо незаконный сбыт).

Последним избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Уголовное дело направлено надзирающему прокурору с обвинительным заключением.