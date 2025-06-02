Понедельник, 2 Июня 2025 10:32

АрмИнфо. Президент России Владимир Путин накануне по телефону поздравил с 50-летием премьер-министра Армении Никола Пашиняна и передал свои наилучшие пожелания, сообщает пресс-служба армянского премьера.

<Премьер-министр Армении поблагодарил президента РФ за звонок и добрые пожелания.

В ходе телефонного разговора были также обсуждены вопросы двусторонних отношений и региональных развитий>, - говорится в сообщении.

Пресс-служба Кремля отмечает, что в ходе телефонного разговора обсуждены некоторые актуальные вопросы двусторонней и региональной повестки дня. Подтвержден взаимный настрой на всестороннее укрепление отношений стратегического партнерства и союзничества.

Николу Пашиняну также была направлена поздравительная телеграмма. <Уважаемый Никол Воваевич, примите искренние поздравления по случаю Вашего 50-летнего юбилея.

Россию и Армению исторически связывают дружественные отношения. Уверен, что совместными усилиями мы можем обеспечить дальнейшее развитие этих отношений на всех направлениях. Это, несомненно, отвечает коренным интересам наших народов, идёт в русле упрочения стабильности, безопасности и благополучия на евразийском пространстве.

Желаю Вам крепкого здоровья, счастья и успехов в государственной деятельности>, - говорится в телеграмме.

Накануне Никол Пашинян провел телефонный разговор также с председателем правительства Российской Федерации Михаилом Мишустиным.

Председатель правительства РФ поздравил премьер-министра Армении с 50-летием и передал наилучшие пожелания. Никол Пашинян поблагодарил Михаила Мишустина за звонок и поздравления.

Обсуждены также вопросы двусторонних отношений Армения-РФ.