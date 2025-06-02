Понедельник, 2 Июня 2025 10:31

АрмИнфо. Для чего и почему правящие в Армении силы атакуют Армянскую Апостольскую Церковь? Какие задачи они решают? Эти вопросы со своей страницы в Facebook задает политолог Карен Игитян.

По его словам, человек, занимающий кресло председателя Национального Собрания РА отвлекает внимание общественности от вопроса, который касается губительной для армянского государства попытки заселения Армении "рамильсафаровых" под военно- политической крышей Азербайджана и Турции. В целях исполнения данного вопроса предпринимаются шаги по разрушению одного из немногих уцелевших национальных институтов - Армянской Апольской церкви. "Примечательно, что атака началась сразу после выступления Пашазаде (религиозного лидера Азербайджана), которое также было направлено против Армении и ААЦ. Кстати, в тот же день Пашазаде объявил о создании казиата "Западный Азербайджан", то бишь Армении. Таким образом, расчищается место - убрать ААЦ, затем убрать и самих армян, во благо "казията Западного Азербайджана". Примечательно, что и здесь виден один и тот же почерк: Пашинян хочет перенести в Армению турецкую модель контроля над Армянской церковью и патриархией Константинополя. Там и именно там " государство имеет решающий голос" в выборе патриарха. Тем самым, Пашинян вернулся в повестку. Для политика с резко снизившимся рейтингом это важно", - подчеркнул политолог.

По его мнению, вопрос не в детстве премьера, его моральных качествах и пр. "Это все важные аспекты отвечающие на вопрос "почему", нам же важно понимать "для чего". Символы Армении и армянства, которые ненавистны силам, правящим в Турции и Азербайджане, а ныне - и в Армении, либо уже уничтожены, либо подвергаются разнотипным иным атакам: Арцах, армия, Армянская Апостольская Церковь, армянская история, Арарат, герб, гимн, государственные и военные деятели связанные с победой. Почти все они были атакованы правящей в стране партией. Это не случайность и не совпадение, это не неграмотность, это целенаправленная политика", - считает Карен Игитян.

Напомним, что все началось с заседания правительства 29 мая, на котором премьер- министр РА Никол Пашинян назвал армянские церкви "чуланом", поручив главе Министерства образования, науки, культуры и спорта разобраться с ситуацией с учетом того, что церкви являются собственностью государства. Данное утверждение не понравилось духовенству, которое выступило с соответствующим опровержением, что вызвало очередной порыв гнева главы армянского государства, обрушившимся со своей страницы в Facebook с оскорбительными высказываниями в адрес ААЦ.