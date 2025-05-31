Суббота, 31 Мая 2025 14:39

АрмИнфо. В Армении начинает укореняться бренд "Срывание масок". Об этом в своей статье пишет политолог, член Группы "Альтернативные проекты" Ваге Ованнисян.

По его словам, многие связывали поход премьер- министра РА Никола Пашиняна и нескольких его последователей против Армянской Апостольской Церкви с выступлением Католикоса всех армян в Берне. "Я дважды с большим вниманием слушал его речь, основные положения которой таковы: "в результате кровопролитной войны Арцах обезлюдел, и сегодня люди лишены права мирно жить на своей многовековой родине. Существует реальная опасность уничтожения духовного, исторического и культурного наследия на территории Арцаха, и это необходимо предотвратить. Азербайджан посягает на суверенную территорию Республики Армения, выдвигая новые требования в рамках проекта мирного договора. В Баку находятся военнопленные, которых судят по сфабрикованным делам с грубыми нарушениями международных норм. Армяне Арцаха имеют право вернуться в места своего проживания, чтобы жить мирно". Эти положения должны были бы быть на повестке дня светских властей, официального Еревана, и это было бы нормально, но их нет. Теперь Католикос формулирует это от имени Армянской церкви перед международной аудиторией. Что еще он может сделать? Сегодня у нас нет ни уважения, ни поддержки, ни союзников ни в одной международной инстанции. Виновата ли в этом Церковь?", - задает вопрос политолог.

Он напомнил, что Алиев и Эрдоган открывают международный аэропорт в Лачине, а что делает официальный Ереван? А он продолжает раскручивать бренд "срывания масок". Сначала это была тема армейского командования и генералов, потом суть 25 лет переговоров по урегулированию карабахского конфликта.

"До этого мы "срывали маски" с судов, потом c Конституционного суда. Теперь очередь за церковью. Концом этого станет окончательное срывание "маски" c Армении как государства. В этих условиях нам остается одно: создать сдерживающие механизмы, понимая, что происходящее ведет к демонтажу государства, и сформировать серьезные системы противодействия. Нам нужно резко прекратить внутреннее оппозиционное напряжение, сформировать широкий фронт, который вступит в интенсивный диалог с собственным народом, с государственной системой, многие представители которых осознает всю опасность происходящего процесса. И еще одно важное обстоятельство: сегодня ставить вопрос о том, что должна делать церковь, неправильно. В данном случае церковь - это мы. Мы крестим детей в церкви, создаем семьи, прощаемся с родными, с тысячью и одной проблемой идем в церковь, молимся, общаемся со священнослужителем, церковь - это служители, которые буквально спасли десятки тысяч семей после войны, помогая им не сойти с ума от горя. Вопрос стоит ровно наоборот: что я, мы, должны сделать для церкви, а значит, и для государства?" - подчеркнул политолог.