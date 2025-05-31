Суббота, 31 Мая 2025 13:22

АрмИнфо. Согласованный с Азербайджаном текст мирного договора не исходит из интересов Республики Армения. Подобной точки зрения придерживается бывший посол по особым поручениям, лидер партии "Просвещенная Армения" Эдмон Марукян.

По его словам, несколько дней назад премьер- министр РА Никол Пашинян в своем выступлении озвучил все тезисы президента Азербайджана Ильхама Алиева, оправдывался, отвечая на каждое обвинение противника, несколько раз специально подчеркнув, что после подписания мирного договора все опасения Азербайджана будут развеяны на 100%.

"Однако он не упомянул, каким образом будут развеяны опасения Армении и армянского народа, потому что навязанный Азербайджаном текст мирного договора не может обеспечить такого результата. Более того, всего несколько пунктов "согласованного" текста, которые уже известны, не вызывают у людей никаких других эмоций, кроме ужаса.

Это документ, который развалит Армению и уступит суверенитет нашего государства, на что согласился Пашинян. Теперь он и его команда пытаются убедить наш народ, что положения мирного договора настолько выгодны нам, что Азербайджан прилагает все усилия, чтобы не допустить его подписания. Между тем, Алиев отложил в сторону уступки, полученные в согласованном тексте, и продолжает выдвигать новые требования, которые снова будут встречены с большим усердием властями Армении. Потому что получается, что их главная задача и цель - развеять все опасения Азербайджана", - отметил политик.

Он добавил, что документ, который признает суверенитет Армении, но не развеивает опасения, не исходит из национальных и государственных интересов государства. "После смены власти я пересмотрю текст мирного договора", - заявил Эдмон Марукян.