Суббота, 31 Мая 2025 13:19

АрмИнфо. В армянской столице Ереване прошел вечер-обсуждение "Диалог с Рубеном", посвященный находящемуся в бакинских застенках Рубену Варданяну.

Вечер-обсуждение, приуроченное ко дню рождению Рубена Варданяна было инициировано его друзьями и стало продолжение серии мероприятий, проводимых в связи с днем его рождения. Обсуждение "Диалог с Рубеном" было посвящено Рубену- человеку, его жизненной философии, ценностям и прошло на территории здания по адресу проспект Баграмяна 6. Место проведения символично, поскольку в этом самом здании были инициированы, а потом стали реальностью все крупные проекты Рубена Варданяна, реализованные в Армении, начиная с канатной дороги "ТаТев", вплоть до гуманитарной инициативы "Аврора".

Друг Рубена Арман Джилавян, открывая вечер, отметил важность проведения данного мероприятия, которое позволяет укрепить стойкость друзей, правильно оценить прошлое и смотреть в будущее. "Очень важно, что мы встречаемся именно здесь в саду здания на Баграмяна 6, поскольку именно здесь родились многие идеи Рубена Варданяна, его семье и сторонников. Здесь же зародилась идея переехать в Арцах и помогать людям там, на местах", - вспомнил Джилавян.

При этом он выразил уверенность, что Рубен Варданян вернется из бакинских застенок и в этом саду продолжит генерировать новые идеи на благо армянского народа. "Мы знаем насколько Рубен сильный и стойкий человек, в том числе и в беседе со своими близкими оттуда, из тюрьмы", - добавил друг Рубена.

А сестра Рубена Марина, армянская поэтесса и композитор, выступающая под псевдонимом Марина Алес назвала символичным, что любимое музыкальное произведение его брата и отца "Горацио" прозвучало в Ереване, где родился Варданян. "В нашей семье только Рубен родился в Ереване. Папа родился в Эчмиадзине, мама - в Тбилиси, я - в Москве. Только Рубен сын Еревана. Рубен был очень светлым ребенком, и даже его первое слово было - здравствуй. Он приветствовал всех, кого встречал. Мне хотелось бы, чтобы этот вечер прошел в свете заветов Рубена из бакинских застенок", - отметила его сестра, выразив уверенность, что Рубен там, в бакинских застенках чувствует, что о нем молятся, его ждут.

В свою очередь экономист, публицист из Диаспоры Ваан Заноян отметил, что послания Варданяна из тюрьмы были не новы - это все те вопросы и обеспокоенности, о которых они с Рубеном говорили последние годы. При этом писатель отметил, что фраза Рубена, что "он не жертва и его не нужно жалеть" демонстрирует всю его суть. "В этом весь Рубен", - отметил Заноян.

Он отметил, что все переживания Рубена были связаны с будущим арцахцев. "Рубен не хотел, чтобы арцахцы были изгнаны с родных земель, жили без Родины. Все переживания Рубена были связаны с этим. Его решение переехать в Арцах было непростым. Он прекрасно понимал на какие жертвы ему придется идти - жить в далее от семьи, любимых людей",- продолжил публицист. В этом ключе он отметил, что залогом будущего армянского народа является вера и преданность к национальным ценностям, то чем руководствовал Рубен в своих действиях

В ходе вечера прошло две панельные дискуссии, на которых разговор шел о жизненной философии, идеологии ценностях Рубена. Друзья, партнеры и коллеги делились своими воспоминаниями о пути, пройденном с Рубеном.

Мероприятия дня рождения Рубена Варданяна стартовали в Дилижане, где прошел выпускной основанного Рубеном Варданяном и его супругой Вероникой Зонабенд колледжа "UWC Дилижан", Общинным центром Дилижана был проведён фестиваль "Вместе" в поддержку строительства новой дилижанской церкви, инициатива которой также принадлежит Рубену Варданяну. Эта серия мероприятий завершится паломничеством в Татевский монастырь, которое состоится 31 мая.