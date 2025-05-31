Суббота, 31 Мая 2025 12:49

АрмИнфо. При военной поддержке Турции Азербайджан совершил преступление, насильственно оккупировав Арцах. Об этом на международной конференции "Религиозная свобода: сохранение армянского духовного, культурного и исторического наследия в Арцахе", проходящей в Берне, заявил Католикос всех армян Гарегин II.

По его словам, в результате действий Азербайджана Арцах оказался полностью опустошенным от армян. Он захватил значительные территории, имеющие жизненно важное значение на границе с Арменией, и выдвигает новые требования в процессе заключения мирного договора.

"Азербайджан удерживает в заложниках политических лидеров Арцаха, мирных жителей и военнопленных, проводя над ними показательный суд, что является вопиющим нарушением международных правовых норм", - сказал Католикос, слова которого приводит Канцелярия Первопрестольного Эчмиадзина.

В свою очередь, генеральный секретарь Всемирного совета церквей, выступившего организатором конференции, заявил, что христиане призваны быть свидетелями истины, а это значит, стоять рядом с жертвами и выступать против зла.