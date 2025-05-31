Суббота, 31 Мая 2025 12:08

АрмИнфо. Премьер-министр Армении Никол Пашинян своей страницы в Facebook вновь обрушился с оскорблениями и угрозами в адрес духовенства Армянской Апостольской церкви (ААЦ).

"Микаел Аджапахян (архиепископ ААЦ - ред.) говорит: "Пусть кто-нибудь из этих хвастунов попробует прожить месяц без жены", - отметил премьер, добавив, что эти богохульники на самом деле даже не соблюдают Великий пост. Все священнослужители, нарушившие обет безбрачия, должны покинуть духовенство. Другого варианта нет", - написал глава армянского правительства.

Он также заметил, что заявление Микаела Аджапахяна не могло произойти без ведома и разрешения Католикоса всех армян Гарегина II.

В противном случае, как считает премьер, Аджапахян и другие были бы давно низложены. "Соответствующие структуры Первопрестольного Эчмиадзина должны изучить заявление Аджапахяна и предоставить общественности исчерпывающие объяснения", - написал Пашинян.

В другой записи он напомнил великое писание: "Направь меня, Господи, в правде Твоей, выпрями путь Твой предо мною ради врагов моих, ибо нет истины в устах их, и сердце их суетно".

Отметим, что 29 мая на заседании правительства Пашинян сравнил армянские церкви с чуланами. "У кого, что есть самое ненужное, можно увидеть в церквях - лишняя мраморная плита, мешки с цементом, куски старой ржавой арматуры", - заявил премьер, потребовав у главы Министерства образования, науки, культуры и спорта РА внедрить соответствующие стандарты в церквях, поскольку "реальным собственником этих объектов, памятников является государство".

В Первопрестольном Св. Эчмиадзине отреагировали на это заявление. "Прискорбно, что, комментируя столь деликатный вопрос, даже человек, занимающий столь высокую должность, не может не демонстрировать отсутствие "модного" ныне образования (Пашинян с супругой проводят кампанию под названием "Учиться - это модно" - ред.), а также внутренний кризис правильной общественной коммуникации и глубокого понимания вопросов", - написал глава канцелярии Первопрестольного, архиепископ Аршак Хачатрян в своем тг- канале.

Эта реакция представителя ААЦ вызвало гнев Пашиняна, который не постеснялся в выражениях и оскорблениях в адрес духовенства. Дословный перевод записи премьера в Facebook выходят за рами приличия, разве что так: "Святейшество, продолжай сношаться с женой дяди, что тебе до меня". Через какое-то время он сделал еще одну запись: "Нужно задаваться вопросом, сколько наших епископов верны обету безбрачия?". Потом еще одну: "Некоторые люди обеспокоены тем, что я официально не женат. Половина нашей духовной элиты находится в такой же ситуации, и некоторые люди не обеспокоены". И последнюю (на данный момент): "А что происходит, когда выясняется, что безбрачный священнослужитель нарушил обет безбрачия? Его лишают должности, сана и филума. Что же теперь более нравственно честно: добровольно уйти в отставку или впасть в объятия душевных мук? Посмотрим, будет ли расследование, посмотрим, откроется ли правда".