Пятница, 30 Мая 2025 22:26

АрмИнфо. В Горисском государственном драматическом театре имени В.Вагаршяна 2 -3 июня состоится пятый форум по децентрализованному сотрудничеству Армения-Франция.

Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе Министерства иностранных дел Армении, выбор Гориса в качестве места проведения форума обусловлен стратегической важностью Сюника и сотрудничеством между Сюникской областью и французским регионом Овернь-Рона-Альпы.

Программа мероприятия включает пленарное заседание, которое будет транслироваться в прямом эфире, а также четыре панельные дискуссии и церемонию закрытия.

Согласно источнику, среди гостей, прибывающих в Армению из Франции для участия в форуме, будут мэры, региональные делегации и парламентарии. Кроме того, в Армению прибудут председатели групп дружбы Армения-Франция в Национальном собрании и Сенате Франции Лоран Вокье и Жильбер-Люк Девиназ, а также глава региона Овернь-Рона-Альпы Фабрис Панкук.