Пятница, 30 Мая 2025 17:30

АрмИнфо. Сенатор Стив Дейнс, представляющий штат Монтана находится в Армении, сообщает посольств США в Ереване.

"Мы рады приветствовать сенатора Стива Дейнса из Монтаны в Армении. Сенатор Дейнс встретится с официальными лицами Армении, чтобы обсудить укрепление связей между нашими двумя странами и продвижение общих приоритетов", - говорится в сообщении диппредставительства США в Армении. Ранее сенатор находился в Грузии.