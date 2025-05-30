Пятница, 30 Мая 2025 17:25

АрмИнфо. Крупный армянский предприниматель, лидер партии <Процветающая Армения> Гагик Царукян, который долгое время хранил молчание, дал интервью телеканалу <Кентрон>, в котором не исключил возможность участия в парламентских выборах 2026 года и анонсировал программу <Предложение Армении>, которая объединит лучших специалистов, позволит развить общенациональные, надпартийные ценности.

<Пока преждевременно говорить об этом, так как до выборов еще есть время, многое может измениться, но если я решу, что приму участие, то с программой <Предложение Армении>, - отметил он в эфире программы <Повестка дня в центре>.

По его словам, многие сегодня <устали, разочаровались>, просто не хотят быть частью какой-либо партии, но готовы работать на благо страны. <Мы должны найти способ включить их в процесс развития и восстановления страны>, - добавил он.

<В нашей стране в различных областях есть много опытных и профессиональных людей, которые прошли долгий путь. Нужно продвигать людей, ставящих интересы государства выше своих и заботящихся о будущем страны, независимо от того, являются ли они членами какой-либо партии или нет>, - сказал лидер ППА.

По его словам, очень важно знать на практике, как решить ту или иную проблему. <Даже если гражданин окончил Гарвард и у него красный диплом, без практических знаний он не сможет решить вопросы>, - убежден Царукян.

В ближайшее время Гагик Царукян намерен начать консультации с ведущими специалистами разных сфер и областей Армении.

При этом Царукян заверил, что не претендует на пост премьер-министра, так как он <достиг всего, и для него должность не имеет значения>. <Моя главная цель - чтобы моя страна была сильной, чтобы мои дети и внуки не поникли духом, чтобы была обеспечена безопасность наших детей в полной мере>, - сказал Гагик Царукян.