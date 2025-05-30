Пятница, 30 Мая 2025 16:56

АрмИнфо. 30 мая председатель комиссии Национального Собрания РА по внешним связям Саркис Ханданян принял директора региональной программы "Политический диалог: Южный Кавказ" Фонда имени Конрада Аденауэра Якоба Волленштайна.

Как сообщает Национальное Cобрание РА, на встрече обсуждались региональные вопросы. Саркис Ханданян рассказал о переговорах по подписанию мирного договора между Арменией и Азербайджаном, представил проект "Перекресток мира", автором которого является правительство РА.

Собеседники обсудили вопросы, связанные с расширением сотрудничества РА- Германия, РА-ЕС, а также подчеркнули важность поддержки Германии в вопросе либерализации визового режима с ЕС для граждан РА. Во встрече также приняла участие руководитель ереванского офиса фонда Лиана Марукян.