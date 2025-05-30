Пятница, 30 Мая 2025 16:43

АрмИнфо. Заместитель мэра Еревана Саркис Мадатян, начальник управления здравоохранения аппарата мэрии Давид Карапетян и директор медицинского центра "Норк-Мараш" Микаел Адамян провели встресу с представителями компании "Abbott". Как передает пресс-служба столичного муниципалитета, в повестку встречи был включен вопрос о внедрении программы "Искусственное сердце при сердечной недостаточности в Армении".

"В ходе встречи обсуждались вопросы, связанные с картированием процесса, предоперационными и послеоперационными этапами, возможными направлениями обмена опытом с другими странами. Для запуска программы планируется провести обзор количества пациентов и общей ситуации в Армении. Будет сформирована группа по внедрению программы, проведен процесс картирования и отобраны соответствующие пациенты. Программа направлена на спасение жизней около 90 пациентов, а с учетом отсутствия трансплантации сердца в Республике Армения программа "Искусственное сердце" является единственной с точки зрения спасения жизней", говорится в сообщении.

Также следует отметить, что Ереван был объявлен "Городом защищенного сердца", а на улицах, в парках и многолюдных общественных местах Еревана установлены дефибрилляторы. Эти устройства предназначены для оказания первой помощи в случае возникновения экстренных сердечно-сосудистых проблем и могут буквально спасти жизни до прибытия бригад врачей.