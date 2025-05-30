Пятница, 30 Мая 2025 16:37

АрмИнфо. Сотрудники скорой помощи подверглись нападению со стороны группы лиц в центре Еревана.

Как сообщает пресс-служба МВД Армении, инцидент произошел на улице Акопа Пароняна. "Четыре человека - врачи и водители ЗАО "Скорая помощь" обратились за медпомощью в больничный комплекс № 1 имени Гераци после нападения со стороны группы лиц. Состояние здоровья каждого из пострадавших удовлетворительное. В настоящее время предпринимаются необходимые меры для выяснения обстоятельств произошедшего", - сообщили в Министерстве.

На очередное избиение сотрудников скорой помощи отреагировали и в столичной мэрии. Пресс-секретарь мэрии Еревана Айк Костанян заявил, что осуждает любое проявление насилия в отношении медицинских работников и сотрудников служб экстренной помощи. "Они спасают жизни каждый день, часто ставя под угрозу собственную безопасность. Такое обращение не только неприемлемо, но и требует самой строгой правовой оценки", - заявил Костанян.

Добавим, что 29 стало известно еще об одном случае применения насилия в отношения врача. Родственники скончавшегося 1,5-годовалого мальчика избили врача в детской больнице "Мурацан".