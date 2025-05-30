Пятница, 30 Мая 2025 15:58

АрмИнфо. Секретарь правящей партии "Гражданский договор" Артур Ованнисян оправдал оскорбительные высказывания премьер-министра Армении Никола Пашиняна в адрес представителей Армянской Апостольской Церкви и обрушился с новыми угрозами в адрес духовенства. При этом он в хамской манере подчеркнул, что сам поступил бы аналогично.

"Разве можно давать обет безбрачия и одновременно быть "извращенцем"? Разве это нормально? Но когда об этом говорят, это вдруг становится ненормальным", - заявил Ованнисян в ходе брифингов в парламенте Армении на просьбу дать оценку словам армянского премьера.

При этом, он заверил, что политическая полемика подразумевает и "острые высказывания". "В политической риторике при необходимости могут иметь место и такие острые высказывания и оценки. И даже я готов дать такую квалификацию церковным служителям", - добавил депутат.

Далее Ованнисян начал угрожать представителям духовенства, заявив, что они "разорвут всех, кто позволяет себе святотатства как внутри, так и вне церкви. "Мы сорвем с каждого из них маску", - отметил он, продолжая защищать Пашиняна.

Секретарь правящей партии также заверил, что Церковь должна быть "отделена от государственных дел и осудил ее призывы к смене власти". "Мы видим очевидные подрывные действия со стороны Церкви, а не наоборот. Возможно, однажды мы увидим создание церковью партии, и это

нас не удивит", - заявил Ованнисян.

В свою очередь депутат от "Гражданского договора" Эрикназ Тигранян заверила, что заявления Пашиняна о "чуланах" были нацелены на защиту армянской церкви, а не как не наоборот. "Не понятно, почему церковь впала в "психическое расстройство" вместо того, чтобы приветствовать заявление премьер-министра о важности сохранения святых мест", - отметила Тигранян.

По ее убеждению, слова премьер-министра были неправильно поняты и восприняты. В связи с этим Тигранян предложила пересмотреть запись заседания парламента и попытаться понять истинный смысл слов Пашиняна, чтобы выявить, где именно содержится оскорбление в адрес церкви.

Касаясь заявлений Пашиняна в Фейсбук, депутат вовсе заявила, что когда народ не понимает адекватных высказываний на армянском языке, это приводит к тому, что в дело вступают оскорбления.

Премьер Армении Никол Пашинян ранним утром 30 мая на своей официальной странице в Фейсбук опубликовал матерное оскорбление в адрес епископа. Дословный перевод написаного выходят за рамки приличия, разве что так: "Святейшество, продолжай сношаться с женой дяди, что тебе до меня". Через какое-то время он сделал еще одну запись: "Нужно задаваться вопросом, сколько наших епископов верны обету безбрачия?". Потом еще одну: "Некоторые люди обеспокоены тем, что я официально не женат. Половина нашей духовной элиты находится в такой же ситуации, и некоторые люди не обеспокоены". И последнюю (на данный момент): "А что происходит, когда выясняется, что безбрачный священнослужитель нарушил обет безбрачия? Его лишают должности, сана и филума. Что же теперь более нравственно честно: добровольно уйти в отставку или впасть в объятия душевных мук? Посмотрим, будет ли расследование, посмотрим, откроется ли правда".

Напомним, накануне на заседании правительства Пашинян сравнил армянские церкви с чуланами. "У кого, что есть самое ненужное, можно увидеть в церквях - лишняя мраморная плита, мешки с цементом, куски старой ржавой арматуры", сказал премьер, потребовав у главы МОНКС внедрить соответствующие стандарты в церквях, поскольку "реальным собственником этих объектов, памятников является государство".

В Первопрестольном Св. Эчмиадзине отреагировали на это заявление. "Прискорбно, что, комментируя столь деликатный вопрос, даже человек, занимающий столь высокую должность, не может не демонстрировать отсутствие "модного" ныне образования (Пашинян с супругой проводят кампанию под названием "Учиться - это модно" - ред.), а также внутренний кризис правильной общественной коммуникации и глубокого понимания вопросов", - написал глава канцелярии Первопрестольного, архиепископ Аршак Хачатрян в своем ТГ- канале.