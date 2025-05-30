Пятница, 30 Мая 2025 15:26

АрмИнфо. В Минобороны Армении состоялись очередные армяно-британские консультации по вопросам обороны.

Как сообщает пресс-служба Минобороны Армении, в ходе консультаций заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Артур Ероян представил своим британским коллегам процесс трансформации армянской армии и коснулся приоритетных направлений.

Также были обсуждены вопросы, связанные с региональной и международной безопасностью и сотрудничеством в сфере обороны. Стороны также подробно обсудили реализацию договоренностей, достигнутых в ходе предыдущих консультаций, и подвели итоги реализации программы сотрудничества.

Стороны выразили готовность расширить сотрудничество в ряде сфер, представляющих интерес.

В конце консультаций начальник управления оборонной политики и международного сотрудничества Министерства обороны РА Левон Айвазян и, директор по вопросам политики по России, Восточной Европе и Центральной Азии Министерства обороны Великобритании Кристофер Кей подписали программу сотрудничества на 2025-2026 годы.