Пятница, 30 Мая 2025 15:11

АрмИнфо. Политику премьер-министра РА Никола Пашиняна можно считать удачной в контексте оправдания своих ошибок и обвинений в этом других. Об этом 30 мая на брифинге в Национальном Собрании РА заявил депутат НС от оппозиционной фракции "Армения" Артур Хачатрян.

По его словам, не могут не вызывать вопросы последние заявления руководителей Армении. "В частности, как так могло получиться, что записи премьер-министра РА в Facebook по срокам совпали с международной конференцией в Берне, проводимой под патронажем ААЦ, как могло случиться, что известное заявление председателя Национального Собрания РА Алена Симоняна совпало с избранием нового спикера арцахского парламента, почему Азербайджан в непосредственной близости от границ Армении в Лачине открывает третий международный аэропорт, и почему Баку заявляет о своей непричастности к обстрелам Хознавара. Тогда кто же стрелял - Александр Сергеевич Пушкин?" - заявил Хачатрян, добавив, что все эти события являются свидетельством подготовки Азербайджаном новой военной операции против Армении.

На этом фоне, как отметил оппозиционер, власти, вместо того чтобы сосредоточиться на обороне, пытаются заранее "назначить" виновных. "Мол, если бы Первопрестольный Эчмиадзин не организовал конференцию, нападения бы не произошло", - сказал Артур Хачатрян.