Четверг, 29 Мая 2025 17:23

АрмИнфо. Бывший начальник Главного управления гражданской авиации (ГУГА, ныне Комитет гражданской авиации) Артем Мовсесян и 9 связанных с ним лиц были приглашены в Управление по изъятию незаконно приобретенного имущества Генеральной прокуратуры Армении 30 мая 2025 года для ознакомления с материалами расследования, проведенного в отношении принадлежащего им имущества.

Согласно изданию Hetq, помимо Артема Мовсесяна, в прокуратуру были приглашены его супруга Альбина Маркосян, дети Мари и Арег Мовсесяны, несовершеннолетние сестра и брат последнего, отец жены Артема Мовсесяна - Ваан Маркосян, дочь последнего Эвелина Маркосян, племянник Ваге Мовсесян и муж одной из его сотрудниц Карен Ароян.

Напомним, что с 2004 по 2004 год Артем Мовсесян занимал должность начальника Главного управления гражданской авиации. До этого она работала в Службе надзора Администрации президента.

Дочь бывшего начальника ГУГА Мари Мовсесян с ноября 2023 года является помощником судьи Апелляционного уголовного суда и подает декларацию об имуществе, доходах и расходах в Комиссию по предупреждению коррупции.

<Hetq> еще в мае 2024 года ссылался на задекларированные активы Мовсесянов. У них значительное богатство. Если рассматривать только декларацию жены Артема Мовсесяна за 2023 год, то у нее было более 1 миллиарда 182 миллионов драмов и 106 миллионов долларов в виде кредитов. Альбина Мовсесян с 2020 по 2 июня 2023 год была владельцем ООО <Чех Авто>. До этого компанией владели ее четверо детей по 25%. ООО <Чех Авто> также участвовало в государственных закупках. Поставляло автомобили Патрульной службе полиции.

Большая часть кредита была выдана ООО <Трчнафабрика Гетамеч 2016>. Компания была основана 20 июня 2016 года братом Артема Мовсесяна Ашотом Мовсесяном. Однако спустя 6 месяцев владелец компании сменился, и Артем Мовсесян стал единственным владельцем.

В частности, Мовсесяны выдавали различные кредиты ООО <Птицефабрика Гетамеч 2016>. Сумма кредита, который Артем Мовсесян выдал собственной компании в конце 2023 года, составила около 213 млн драмов, сумма кредита его супруги Альбины Мовсесян - 1 млрд 52 млн драмов и 10 тыс. долларов США, а дочери помощника судьи - около 40 млн драмов и 40 тыс. долларов США.

Только Альбина Маркосян в 2023 году получила доход в размере 1 млрд 120 млн драмов.

Следует отметить, что Генеральная прокуратура не сразу обнародует сводку расследования в отношении имущества. То есть на данном этапе неизвестно, какое имущество, в каком объеме денежные средства и иное имущество, принадлежащее Артему Мовсесяну и его соратникам, Генпрокуратура считает имеющими якобы незаконное происхождение.

Генпрокуратура утверждает, что заинтересованные лица, ознакомившись с материалами расследования, могут представить доказательства и высказать свои позиции, что может повлечь изменение перечня имущества, предположительно подлежащего конфискации.

Отметим, что в отношении Артема Мовсесяна возбуждено публичное уголовное преследование по статье <Злоупотребление должностными полномочиями>.