Четверг, 29 Мая 2025 15:14

АрмИнфо. Армения готова подписать заявление о роспуске Минской группы ОБСЕ в тот же день, когда будет подписан мирный договор с Азербайджаном. Об этом заявил секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян 29 мая, отвечая на вопрос относительно позиции Азербайджана по подписанию мирного договора.

Коснувшись изменения Конституции Армении, что вместе с роспуском Минской группы ОБСЕ также является требованием азербайджанской стороны для заключения мира, он, не детализируя, лишь заметил, что всем известна позиция Армении.

При этом Григорян напомнил, что текст мирного договора финализирован, дело осталось только за подписанием. В этой связи секретарь Совбеза заметил, что по дипломатическим каналам идут консультации с азербайджанской стороной для продвижения данного вопроса.

Напомним, что в начале мая министр юстиции Армении Србуи Галян отметила, что текст новой Конституции Армении вполне возможно, что будет готов через 10 месяцев. При этом она подчеркнула, что на заседаниях Совета вопрос об изъятии из Конституции положений, касающихся Декларации о независимости, не обсуждается.

Отметим, что требования азербайджанской стороны относительно изменения Конституции Армении касаются именно Декларации о независимости, в которой, по их мнению, содержатся территориальные претензии к Азербайджану.

Добавим, что в преамбуле действующей Конституции Армении говорится, что в ее основе лежит Декларация о независимости, которая была принята 23 августа 1990 года, в том числе <основываясь на совместном постановлении Верховного Совета Армянской ССР и Национального Совета Нагорного Карабаха от 1 декабря 1989 года "О воссоединении Армянской ССР и Нагорного Карабаха>. Там же указывается, что <Республика Армения выступает за международное признание геноцида армян 1915 года в Османской Турции и Западной Армении>.

Меж тем, в апреле этого года премьер-министр Армении Никол Пашинян отметил, что убежден, что новой Конституции страны не должно быть ссылки на Декларацию о независимости. <Я могу сказать, что, на мой взгляд, в тексте новой конституции не должно быть ссылки на Декларацию о независимости. Но решать должен народ Республики Армения. Конечно, доводы <за> и <против> должны представлять политические силы и их лидеры. Это моя политическая позиция>, - заявил глава правительства.