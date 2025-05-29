Четверг, 29 Мая 2025 15:13

АрмИнфо. Уголовный суд общей юрисдикции Еревана вынес оправдательный вердикт в отношении бывшего начальника Государственной контрольной службы (ГКС) Давида Санасаряна, обвиняемого в злоупотребления должностными полномочиями. Судебное разбирательство длилось 5,5 лет.

Суд постановил оправдать Санасаряна ввиду отсутствия состава преступления.

Напомним, что 18 апреля 2019 года Санасаряну было предъявлено обвинение по части 1 статьи 308 УК Армении, касающейся злоупотребления должностными полномочиями. Следствие утверждало, что ряд сотрудников ГКС незаконно вмешивались в процесс организации тендера на закупку оборудования для гемодиализа. В рамках этого уголовного дела были арестованы начальник управления контроля за закупками ГКС Самвел Адян, главный специалист того же управления Геворк Хачатрян и бухгалтер ООН "Зорашен" Тарон Аветисян, принимавший участие в тендере. Позже все они были освобождены из-под стражи. Сам Санасарян вины не признавал.