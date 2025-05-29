Четверг, 29 Мая 2025 15:12

АрмИнфо. Процесс делимитации армяно-азербайджанской границы не застопорился - рабочие группы на уровне вице-премьеров продолжают работать. Об этом журналистам в ходе брифинга 29 мая сообщил секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян.

Он напомнил, что стороны ранее достигли договоренности продолжить эти работы с участка, который расположен чуть ниже пересечения границ Армении, Грузии и Азербайджана. <Мы прилагаем усилия, пробуем посредством переговоров достичь результатов, чтобы работы по делимитации границы продвинулись вперед>, - сказал секретарь Совбеза.

Армен Григорян также обратил внимание на то, что вследствие этих работ имеется делимитированный участок границы протяженностью 12.7км , вдоль которого дислоцированы пограничные войска. <И за последние 5 лет был зарегистрирован только 1 инцидент>, - подметил он.