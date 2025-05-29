Четверг, 29 Мая 2025 12:25

АрмИнфо. <Я официально заявляю, что все наши церкви чуланизированы>, - заявил премьер Армении Никол Пашинян 29 мая на заседании правительства.

К этому выводу Пашинян, по его словам, пришел <после зажжения свечей в церквях, храмах>. После этого он поинтересовался у министра образования, науки, культуры и спорта, <ставится ли задача о санитарном состоянии этого историко-культурного памятника, который управляется не государством и не ГНКО>.

<У кого, что есть самое ненужное, можно увидеть в церквях - лишняя мраморная плита, мешки с цементом, куски старой ржавой арматуры. Человек зачем заходит в церковь? Заходит, чтобы соприкоснуться с чем-то духовным. И вдруг заходишь и видишь, что в одном месте мусор разбросан, где-то там чья-то одежда, обувь, кто-то поставил свою кровать>, - отметил он.

Он возмутился тому, <насколько можно фальшивить, говорить о святом и быть антисвятым, попирать святыни>.

Премьер потребовал у главы МОНКС внедрить соответствующие стандарты в церквях, поскольку <реальным собственником этих объектов, памятников является государство>.