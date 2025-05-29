Четверг, 29 Мая 2025 12:22

АрмИнфо.Находящиеся в Армении под домашним арестом лица смогут дистанционно продолжить свою трудовую деятельность. Национальное Собрание РА на очередном заседании 29 мая во втором и окончательном чтении внесло поправки в Трудовом кодексе РА и в Уголовно-процессуальном кодексе.

Согласно поправкам, подобная возможность может быть осуществлена на основе трудового соглашения между работодателем и работником. Представленный документ исходит из положений нового Уголовно-процессуального кодекса, который предусматривает альтернативную меру пресечения в виде домашнего ареста. Однако при его применении возникли вопросы, связанные с дальнейшим течением трудовых отношений, которые остались вне поля правового регулирования.

Законопроектом предлагается считать полномочия работника приостановленными с момента применения судом к работнику, в том числе к лицу, состоящему на государственной службе, меры пресечения в виде домашнего ареста до ее изменения или устранения иной мерой пресечения, если к нему, помимо подписки о невыезде, применены ограничения, несовместимые с исполнением трудовых обязанностей. В случае, если указанные ограничения не применены, предлагается не приостанавливать полномочия работника в период домашнего ареста по взаимному согласию работодателя и работника, если характер работы позволяет выполнять ее дистанционно.

Также предлагается в период домашнего ареста полностью сохранить за работником рабочее место, а если полномочия работника не приостановлены по соглашению между работодателем и работником, то и заработную плату. Согласно законопроекту, если полномочия работника будут признаны приостановленными в период домашнего ареста, заработная плата лица, находящегося на государственной службе, не будет сохранена. Во всех случаях следственный орган уведомляет работодателя о принятых судом решениях. С учетом того, что в уведомлениях может содержаться государственная тайна, принято решение ввести в законопроект положение, согласно которому в уведомлениях будет представлена формулировка, носящая общий характер.