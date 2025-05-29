Четверг, 29 Мая 2025 11:03

АрмИнфо. На автодороге Апаран-Кучак произошло крупное ДТП с возгоранием, в результате которого 1 человек погиб, еще 12 были госпитализированы в медицинский центр Апарана с различного рода травмами.

Как сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел (МВД) Армении, ДТП произошло сегодня утром. В результате столкновения автомобилеей марки "Opel" и микроавтобуса "Volkswagen" возник пожар, который был быстро локализован и потушен. В ходе инцидента сгорел автомобиль марки "Opel".

Трагическое ДТП прокомментировала и министр здравоохранения Армении Анаит Аванесян, которая призвала граждан соблюдать правила дорожного движения. "В результате ДТП на автодороге Апаран-Кучак 12 человек получили травмы. Одиннадцать из пострадавших с различными видами переломов в настоящее время находятся под медицинским наблюдением в медцентре города Апаран. Состояние здоровья 27-летнего пострадавшего крайне тяжелое, мы организуем его транспортировку в Ереван с помощью санитарной авиации", - отметила Аванесян.

В связи с произошедшим глава Минздрава напомнила, что в тот же день в Ванадзоре произошло другое ДТП, в результате аварии пострадали пять человек, из которых четверо были доставлены в медицинский центр Ванадзора. "Двое из них получили легкие травмы и не были госпитализированы, однако состояние здоровья двух других пострадавших остается крайне тяжелым, они находятся в реанимации", - подчеркнула Аванесян.

В связи с этим глава Минздрава призвала строго соблюдать правила безопасности, включая соблюдение скоростного режима и использование ремней безопасности, чтобы избежать подобных трагических инцидентов в будущем.