Четверг, 29 Мая 2025 10:23

АрмИнфо. Соединенные Штаты продолжают поддерживать прочный мир между Азербайджаном и Арменией. Как сообщают СМИ, об этом говорится в поздравительном письме президента США Дональда Трампа азербайджанскому президенту Ильхаму Алиеву.

В послании также отмечается, что в Вашингтоне ценят отношения с Азербайджаном. "Мы высоко оцениваем ваше партнерство с Соединенными Штатами в борьбе с терроризмом, продвижении энергетической безопасности и работе по достижению мира с вашим соседом. За более чем тридцатилетнюю историю дипломатических отношений наши отношения значительно продвинулись вперед, и мы надеемся на продолжение сотрудничества по нашим двусторонним приоритетам, включая сотрудничество в области безопасности, экономическое партнерство и развитие энергетики", - говорится в послании Трампа.