Вторник, 27 Мая 2025 20:55

АрмИнфо.В Берне 27 мая стартовала международная конференция, посвященная вопросам сохранения армянского духовного и культурного наследия Арцаха.

Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе Первопрестольного Эчмиадзина, мероприятие организовано Всемирным советом церквей (WCC) совместно со швейцарской протестантской церковью по инициативе Католикоса Всех армян Гарегина Второго.

В ходе конференции Его Святейшество напомнил, что народ Арцаха столкнулся с многочисленными бедствиями, вызванными агрессией и преступлениями, совершенными Азербайджаном при поддержке Турции. " Cначала в ходе 44-дневной войны 2020 года, а затем в ходе масштабных военных действий 2023 года, Арцах был оккупирован и подвергся полной деарменизации. Оккупации также подверглись приграничные территории Армении, имеющие стратегическое значение, меж тем в процессе переговоров по мирному договору выдвигаются новые требования", - отметил армянский Патриарх.

Кроме того, Гарегин Второй напомнил, что Азербайджан удерживает в заложниках военно-политическое руководство и гражданских лиц Арцаха, проводя над ними показательные судебные процессы с грубыми нарушениями норм международного права. Католикос обратил внимание, что подобные беззакония и унизительные действия обусловлены исключительно национальной принадлежностью удерживаемых лиц и армянофобией, что является также причиной посягательств на духовно-культурное наследие и исторические святыни армянского народа.

В связи с этим Его Святейшество с сожалением отметил, что после оккупации Арцаха продолжается варварское уничтожение Азербайджаном древних армянских памятников, христианских святынь, населенных пунктов и кладбищ. Верховный Патриарх в этом ключе напомнил об варварском уничтожении Азербайджаном кладбища средневековых армянских хачкаров города Джуга около города Джульфа в Нахиджеване.

Он коснулся и попытки Азербайджана албанизировать армянское духовно-культурное наследие в оккупированном Арцаха.

"Власти Азербайджана продолжают игнорировать призывы международного сообщества и отказываются выполнять требования резолюции Европарламента от 2022 года об "уничтожении культурного наследия в Нагорном Карабахе", а также отвергают инициативу ЮНЕСКО по проведению миссии по установлению фактов для оценки состояния армянских памятников в Арцахе", - отметил армянский Патриарх.

Вместе с тем Католикос обратил внимание, что к антиармянской пропаганде властей Азербайджана был привлечен также председатель Управления мусульман Кавказа (УМК) Аллахшукюр Пашазаде, который несколько дней назад выступил с лживыми заявлениями. "К сожалению, культурные преступления не признают географических границ, и повсюду нарушаются права человека и народов, проявляются ксенофобия и нетерпимость, игнорируется высокая ценность и важность духовного наследия. Безнаказанность подобных варварских преступлений формирует атмосферу вседозволенности не только для продолжения разрушительных для культуры преступлений Азербайджаном, но и создает предпосылки и является стимулом для совершения аналогичных и более жестоких преступлений в других частях мира", - добавил Католикос.

В связи с этим Его Святейшество подчеркнул, что защита культурных ценностей является не только заветным обязательством для всех, но и императивом сохранения истории, веры и идентичности наций и народов.

В связи с вышесказанным, обращаясь к участникам конференции, Каталикос Всех армян обратил внимание, что вопрос сохранения духовного, культурного и исторического наследия Арцаха как никогда актуален сегодня - в условиях, когда насильственно перемещенный народ Арцаха лишен права жить и творить на своей земле, сохранять и развивать культуру, созданную его верой и правдой на протяжении веков.

"В современном мире не должны допускаться такие ужасные преступления против человечности, в том числе действия, подрывающие основы свободы, справедливости и права. Конфликты между народами должны разрешаться мирными путями, справедливостью, взаимным согласием, уважением национальной идентичности и достоинства", - заявил Его Святейшество.

В связи с этим, придавая большое значение проведению подобных форумов, армянский Патриарх выразил надежду, что международные акторы и компетентные структуры предпримут действенные шаги, направленные на сохранение духовного культурного наследия Арцаха, безопасное возвращение арцахского народа, восстановление права на свободную и достойную жизнь и скорейшее освобождение армянских военнопленных.

В заключение Его Святейшество поблагодарил братские Церкви и межцерковные организации за поддержку армянского народа в трудной ситуации и последовательность в вопросе защиты прав армян Арцаха, пожелав плодотворного хода работам форума.

Отметим, что 26 мая в столице Швейцарии Берне начал работу межпартийный комитет, состоящий из 19 депутатов, поддерживающих "Швейцарскую мирную инициативу", для поддержки решения парламента Швейцарии о внедрении необходимых международных механизмов для реализации права на возвращение армян Арцаха, что имеет юридически обязывающее значение для исполнительной власти страны. Комитет, пользующийся широкой межпартийной поддержкой, возглавляют депутаты Национального совета Швейцарии Эрих Фонтобель и Штефан Мюллер- Альтерматт.