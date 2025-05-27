Вторник, 27 Мая 2025 16:25

АрмИнфо. С призывом к судьям Армении проявлять бдительность при представлении следователями ходатайств о применении меры пресечения в виде ареста обратился 27 мая с трибуны Национального Собрания РА спикер парламента Ален Симонян.

По его словам, зачастую представители правоохранительных органов в целях облегчения своей задачи представляют в суды ходатайства об аресте того или иного лица, чтобы потом путем вышибания показаний построить обвинение. "Подобная практика непозволительна. Призываю судей проявлять бдительность при представлении следователями ходатайств о применении меры пресечения в виде ареста в случаях, если действительно имеются намеки на вышеуказанную практику. Отказывайте в этих ходатайствах. Я сам будут отслеживать данный вопрос", - сказал Симонян.