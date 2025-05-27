Вторник, 27 Мая 2025 16:21

АрмИнфо. 27 мая председатель комиссии Национального Собрания РА по внешним связям Саркис Ханданян встретился с председателем комиссии по внешним сношениям Сената Чехии Павлом Фишером.

Как передает пресс-служба НС, в ходе встречи Саркис Ханданян высоко оценил парламентское сотрудничество между Арменией и Чехией,

развернувшееся за последние годы. В этом контексте председатель комиссии НС подчеркнул важность активной деятельности парламентских

групп дружбы.

Однако, по мнению Саркиса Ханданяна, есть потенциал для расширения сотрудничества по ряду направлений.

Стороны обсудили важность двустороннего сотрудничества в рамках углубляющегося партнерства Армения- Европейский Союз. Саркис Ханданян высоко оценил поддержку Чехии в вопросе либерализации визового режима ЕС для граждан Армении.

Обсуждались и региональные вопросы. Собеседники подчеркнули важность установления долгосрочного мира и стабильности на Южном Кавказе.