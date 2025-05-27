Вторник, 27 Мая 2025 16:17

АрмИнфо. Тема открытия российского генконсульства в Сюнике подробно обсуждалась в ходе визита главы МИД России Сергея Лавров в Ереван. Об этом 27 мая в ход еженедельного брифинга сказала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"Нас не надо убеждать в необходимости скорейшего запуска работы этого российского загранучреждения. Пока в городе Капан российское генконсульство отсутствует, поэтому для получения официальной позиции почему - этот вопрос нужно уточнять у армянской стороны", - заявила официальный представитель МИД РФ.