Вторник, 27 Мая 2025 15:10

АрмИнфо. Россия в ближайшее время направит новую партию гумпомощи для беженцев из Нагорного Карабаха. Об этом 27 мая в ход еженедельного брифинга сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"Конечно, этот гуманитарный вопрос находится в сфере внимания российской стороны. В ближайшее время планируется новая, довольно крупная акция. Она организуется по линии Русской гуманитарной миссии, с армянской стороны этой темой занимается республиканское отделение АНО "Евразия" и другие структуры", - добавила дипломат.

Захарова также напомнила, что Русская гуманитарная миссия ранее уже направляла гуманитарные грузы в Армению, это и октябрь 23 года. В частности, по ее словам, карабахским переселенцам было передано 6 тонн продовольствия, средств личной гигиены и так далее.

Отметим, что 19 сентября 2023 года Азербайджан под предлогом "антитеррористической операции" предпринял очередной акт агрессии в отношении Арцаха. В результате вражеской агрессии сотни арцахцев получили ранения, тогда же сообщалось о более 200 погибших, в том числе и мирных жителей. 20 сентября Арцах пал. Азербайджан начал насильственное подчинение НКР. Кроме того, 20 сентября поздно вечером стало известно, что Азербайджан целенаправленно расстрелял две машины российского миротворческого контингента, погибли 6 человек, в том числе и замкомандующего РМК. 22 сентября начался процесс упразднения Армии обороны Арцаха. В ходе поисковых операций с 21 по 24 сентября МВД НКР обнаружило тела 105 арцахцев, в том числе жестоко убитых детей и стариков. Сегодня Арцах полностью деарменизирован, все его коренное население свыше 100 тысяч человек было вынуждено бежать в Армению под угрозой физической расправы. С начавшей осенью 2020 года вражеской агрессии, которая в сентябре 2023 года завершилась полной этнической чисткой Арцаха, свыше 150 тысяч арцахцев стали бездомными.