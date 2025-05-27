Вторник, 27 Мая 2025 14:47

АрмИнфо. Не пройдет и 5 минут после подписания мирного соглашения, как начнется торговля между армянами и азербайджанцами, начнут коммуницировать всеми способами. С таким заявлением выступил спикер парламента Армении Ален Симонян 27 мая в беседе с журналистами. Сам Симонян, к примеру, готов закупать у Баку газ.

<Даже в условиях блокады Карабаха (блокада Арцаха со стороны Азербайджана началась с 12 декабря 2022 и продолжалась до 24 сентября 2023 года - ред.) велась торговля. Не буду называть имена, но некоторые представители Карабаха продавали коньяк, брали деньги. Перестаньте витать в облаках>, - сказал он.

Коснувшись азербайджанской нарративы о так называемым западном Азербайджане, Симонян указал, что нет и не может быть западного Азербайджана. Вместе с тем он решил провести параллели между этими заявлениями и избранием нового главы парламента Арцаха.

<Представители Карабаха заявляют, что выбирают себе нового главу парламента, затем делают определенные заявления. А тем временем президент Азербайджана говорит: <Скоро создам Западный Азербайджан, он отвечает зеркально>, - заявил Симонян. По его мнению, данная нарратива является ответной реакцией Баку, как и то, что они заявляют, что должны заселить Армению 300 тысячами азербайджанцами, <поскольку мы говорим, что население Карабаха должно вернуться жить в Азербайджане>.

Он призвал <покинуть свою армянскую планету>, <перестать жить в своем мире, перестать делать вид, будто есть Армения со своей собственной книгой истории, а все остальные народы не имеют значения>.

<Не разрушайте Армению и ее будущее. Карабахцы смогут вернуться и безопасно жить в своих домах, если, когда нибудь будет такая возможность в будущем>, - заявил Ален Симонян.