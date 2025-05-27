Вторник, 27 Мая 2025 14:18

АрмИнфо. Глава МИД Армении Арарат Мирзоян и вице-премьер Черногории по иностранным и европейским делам Филип Иванович на встрече в Ереване обменялись мнениями по вопросам сотрудничества с ЕС и сотрудничества в рамках Европейского политического сообщества.

Как сообщает пресс-служба МИД Армении, встреча состоялась в рамках международного форума "Ереванский диалог".

Мирзоян поблагодарил Ивановича за принятие приглашения принять участие в форуме, подчеркнув, что активные взаимные визиты свидетельствуют об активном политическом диалоге между Арменией и Черногорией и большой готовности к расширению сотрудничества.

В продолжение встречи, состоявшейся в Ереване в марте, стороны обсудили реализацию инициатив, направленных на развитие сотрудничества в различных сферах. С удовлетворением были отмечены результаты, зафиксированные в сфере туризма, а в качестве сфер с потенциалом развития были выделены высокие технологии, информационные технологии, здравоохранение и экономика.

Собеседники также коснулись усилий, направленных на установление мира на Южном Кавказе, в контексте чего министр Мирзоян подчеркнул важность подписания мирного договора между Арменией и Азербайджаном.