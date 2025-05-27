Вторник, 27 Мая 2025 13:43

АрмИнфо. Спикер парламента Армении Ален Симонян планирует лично встретить председателя Совета Федерации Федерального собрания РФ Валентину Матвиенко в аэропорту.

<Меня спрашивала Валентина Матвиенко, когда я встречал Нэнси Пеллоси в аэропорту. И я ей пообещал, что ее тоже встречу. И я это сделаю, как и в случае со своей кипрской коллегой Аннитой Деметриу>, - сказал Симонян 27 мая в беседе с журналистами в парламенте.

Спикер НС РА не согласился с разговорами о том, что главу МИД Сергея Лаврова в Армении встретили не на должном уровне. По его словам, гостей, <за исключением ряда исключительных случаев>, встречают согласно протоколу.

<Протокол таков, что, к примеру спикера НС встречает один из вице-спикеров, может даже руководитель группы дружбы>, - сказал он.

Симонян затруднился ответить посетит ли Матвиенко Сюник в рамках своего визита в Армению.

Ранее сообщалось, что визит председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко в Ереван ожидается 5-6 июня.